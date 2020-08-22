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Ольга Фреймут заразилася на коронавірус: ігнорувала правила карантину

Субота 22 серпня 2020 18:33
Ольга Фреймут заразилася на коронавірус: ігнорувала правила карантину
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Styler

Ольга Фреймут днями без маски водила дітей до школи, і викликала хвилю критики в мережі

Ольга Фреймут захворіла на коронавірус, і тепер після позитивних результатів тесту на COVID-19 відомій телеведучій довелося терміново змінити робочі плани.

38-річна знаменитість вчора мала виступити ведучою щорічної церемонії нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини", але після інформації про зараження кандидатуру довелося змінити. Про це передає Jetsetter.

Також Фреймут була змушена відмовитися від ряду інших запланованих на найближчий час проектів.

Зазначимо, що нещодавно телеведуча заявила про намір взяти участь у новому сезоні шоу Танці з зірками, і вже назвала свого партнера. Тепер не відомо, чи має намір Фреймут переглянути ці плани через хворобу.

Зірка поки що зберігає мовчання в мережі, однак її підписники в Instagram в коментарях до останнього посту - про те, як Ольга відвела дітей до школи - обрушилися на неї з критикою і сильно обурювалися, що син і дочка були в масках, а сама мама - ні.

  • Чому діти в масках, а ви без?
  • А чому ви маску не одягаєте? Якщо такі правила? Поруч дорослі люди в масках, а ви ні. Чи правила не для всіх?
  • Оля, а де твоя маска?
  • Головне, що діти в масках...

Ольга Фреймут заразилася на коронавірус: ігнорувала правила карантину

Фото: скрін коментарів instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут заразилася на коронавірус: ігнорувала правила карантину

Ольга Фреймут відвела молодших дітей до школи (фото: instagram.com/freimutolia)

Нещодавно Фреймут їздила на сімейний відпочинок із чоловіком і дітьми в Туреччину.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, як його родина хворіла на коронавірус.

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