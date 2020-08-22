Відчуття, що вони вмирають: Зеленський розповів, як його родина хворіла коронавірусом

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Дружина Зеленського важко перенесла хворобу

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Миколаївську область зізнався, що його сім'я перехворіла COVID-19. Про це він розповів на брифінгу під час відповідей на запитання журналістів.

"Скажу відверто, що цей COVID-19 - це зараза. Іншого слова немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувалися в лікарні", - зазначив президент Володимир Зеленський.

За словами українського державного діяча, діти переносять цей вірус відносно нормально, деколи може бути температура. А ось дорослим в цьому випадку пощастило менше.

"Тому я всім бажаю здоров'я і дуже прошу бути обережними особливо зараз, тому що люди перестали дотримуватися будь-які карантинні заходи, ніхто нічого не боїться. Повірте нашій родині - ніхто не боїться, поки у тебе поруч хтось не захворів. Хвороба повністю виснажує. На другому тижні у людей відчуття, що вони вмирають", - прокоментував він.

Також Зеленський зазначив, що збільшення кількості хворих в подальшому може повністю зупинити медицину і тоді держава ніяк не зможе допомогти. Тому важливо пам'ятати, що на даний момент все залежить від людей: краще не чекати, а вжити заходи до того, як захворіють близькі Вам люди.

Зеленський розповів, як його родина хворіла коронавірусом

Нагадаємо, про те, що Зеленська захворіла коронавірусом, стало відомо 12 червня.

Після цього вже 16 червня її госпіталізували з діагнозом двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості.