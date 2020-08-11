З ким Ольга Фреймут буде підкорювати паркет Танців з зірками: перші фото і відео пари

Творчість танцівника добре відома старшій дочці ведучої
Відома телеведуча Ольга Фреймут днями повідомила, що приймає виклик #танціззіркамиchallenge - вона стала останньою учасницею нового сезону шоу Танці з зірками. І ось стало відомо, з ким зірка вийде на паркет і буде боротися за заповітний кубок - партнером Ольги став танцюрист і хореограф багатьох телевізійних проектів — Ілля Падзина.
Він буде вперше брати участь в шоу, при цьому творчість Іллі добре відома старшій дочці Фреймут Златі.
Пара вже приступила до активних тренувань і старанно готується до старту проекту цієї осені.
"Злата деякий час стежила за діяльністю Іллі, вона давно займається танцями і сказала, що Падзина в світі танцівників користується високим авторитетом, ставить хореографічні шоу в США і Європі. З моменту знайомства я жодного разу не пошкодувала — Ілля може годинами відточувати зі мною якийсь крок, поки все не буде ідеальним, ми займаємося по 5 годин на добу. Він заради проекту відмовився від роботи в Берліні", - розповіла телеведуча.
На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала промо-ролик, в якому вони з Іллею демонструють ефектні танцювальні рухи.
"Друзі, знайомтеся - мій партнер, Ілля Падзина. Ми з Іллею дуже чекаємо на зустріч з вами, вашими родинами. Дякуємо всім за підтримку - я дуже хвилювалася, навіть боялася читати коментарі... Злата прочитала замість мене: "Мама, хейту майже немає. На тебе чекають..." Ві вашими словами розчулили мене до сліз. З великою любов'ю", - прокоментувала відео Фреймут.
Зазначимо, що зірковими суддями проекту Танці з зірками стали Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс. У прямих ефірах саме вони з глядачами оцінять виступи зіркових учасників.
На даний момент вже відомі всі імена конкурсантів та їх партнерів. За головний кубок шоу "Танці з зірками 2020" поборються:
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині.
До речі, ще одна учасниця Танців з зірками 2020 Слава Камінська заінтригувала пристрасним фото зі своїм партнером в шоу Дмитром Дікусаром.