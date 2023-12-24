Елена Зеленская в интересном образе посетила детское чтение-чаепитие (фото)

Елена Зеленская в интересном наряде читала детям книги

Жена президента Украины не впервые посещает детей в больнице "Охматдет" и устраивает для них рождественские чтения-чаепития, где она общается с детьми и узнает их истории жизни, которые поражают ее до глубины души.

И на самом деле такие встречи очень важны, поэтому выбирать правильный и уместный наряд - сложная задача. Поэтому для этих встреч с детишками Елена обычно выбирает сдержанные и легкие обиды, которые не будут привлекать внимание на себя.

На этот раз Зеленская выбрала очень сдержанный образ, состоящий из коричневых широких брюк, рубашки, которая застегивается до самой горловины такого шоколадного цвета. А сверху она надела бежевый кардиган, оттенивший базу, которую брала Елена.

Свои волосы женщина собрала в аккуратный пучок позади затылка и спереди немного выпустила челку. Елена накрасила глаза тенями в тон с брюками и рубашкой, но губы на этот раз оставила без помады или блеска.

Елена Зеленская посетила детей на рождественские чтения (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

На фотографиях Зеленская очень уютно и искренне общается с детишками и читает для них сказку, которую они внимательно слушают и увлеченно наблюдают за первой леди.

"В этих наших уже традиционных рождественских чтениях среди детей, которые борются со сложными болезнями, чувствую - что, казалось бы, парадоксально - недюжинную силу. Потому что если борются они, мы, взрослые, просто обязаны продолжать борьбу", - комментирует встреча Елена.

"Участники чтения-чаепития сами дают незаурядный пример устойчивости. Среди них - и бывшие пациенты "Охматдета", взрослые люди, которые после перенесенных заболеваний стали родителями и даже защищают родину на фронте, и нынешние", - дополнила Зеленская.

Елена Зеленская посетила детей на рождественские чтения (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)