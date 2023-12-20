Елена Зеленская показала новый образ в пастельных тонах (фото)

Елена Зеленская в очередной раз покорила публику своим сдержанным и интересным образом в пастельных тонах.

О том, в каком образе первая леди появилась на крайней встрече, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Зеленской.

Елена Зеленская поразила новым образом

Первая леди Украины любит сочетать в одном образе спокойные цвета, позволяющие ей выглядеть стильно, элегантно и интересно, а также посылать важные месседжи всему миру.

Зеленская не любит одевать яркие и кричащие наряды, ведь это не соответствует ее статусу, хотя и адекватно воспринимается в деловом мире. Однако Елена никогда не любила яркость - она выбирает быть элегантной.

В гардеробе жены президента довольно часто можно заметить черные, серые, бежевые, белые и светлые наряды разных оттенков. И следует сказать, что пастельные цвета очень подходят первой леди. Они подчеркивают ее красоту, к тому же естественную, делают ее силуэт более выраженным и деловым.

Елена Зеленская объединила пастельные цвета в одном образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Так, на последнюю встречу Елена выбрала интересный образ в белом и коричневом цветах. Зеленская выбрала классический брючный костюм светлого коричневого цвета, а под низ выбрала белую рубашку на пуговицах под горло.

Свой сдержанный образ в пастельных тонах Елена дополнила массивными золотыми серьгами и легким макияжем. И кстати, впервые на устах Зеленской была заметна помада нюдового цвета.

Обычно женщина выбирает блеск для губ или вообще незаметные цвета помады или карандашей для губ. Это также удивило многих, ведь для Елены это что-то новое.

Однако такой безобразный цвет помады с коричневым оттенком очень подчеркивает цвет глаз первой леди и будто делает завершенным образ жены Владимира Зеленского. А также придает ему нежность и женственность.

Елена Зеленская объединила пастельные цвета в одном образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)