Елена Зеленская в ярком наряде поздравила детей с Днем Святого Николая

Елена Зеленская вместе со своим фондом претворяет в жизнь важные проекты, которые помогают украинским детишкам по всей стране.
О том, как первая леди в ярком образе поздравила детей в Житомирской области с Днем Святого Николая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой Telegram-канал жены президента.
Теперь Украина празднует День Святого Николая 6 декабря - по новому календарю. Таким образом, мы возрождаем свои традиции, которые, когда-то, были нарушены советской властью.
По этому случаю главные елки в некоторых городах засияли гораздо раньше обычного, а дети уже получили свои подарки, которых так долго ждали.
Елена Зеленская совместно с Фондом взяли на себя ответственную миссию - поздравить детей в необычных школах - "Школах супергероев". Это классы, созданные при детских больницах специально для маленьких пациентов, которым нужно находиться там длительное время. Ведь иногда дети вынуждены по несколько месяцев жить в больничных палатах, по болезни.
"Сегодня поздравили с днем Святого Николая учеников сразу двух из них - в Житомирской области. Вместе исследовали историю Святого Николая на праздничном уроке и вообще прекрасно провели время", - прокомментировала это событие Зеленская.
Елена Зеленская поздравила детей с Днем Святого Николая (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Также Елена рассказала, какие подарки получили дети. Оказывается, сладостей маленьким супергероям нельзя, так что в коробки с подарками от Фонда первой леди положили не менее приятные вещи - наборы для развития и творчества, игрушки и конструкторы, которыми сможет пользоваться весь класс.
На встречу с детьми, супруга президента приехала в ярком наряде. Она выбрала синий кардиган и блузку такого же цвета - вероятно, это костюм. А также классические темные брюки в стиле палаццо.
Этот образ Зеленской выглядит довольно живо и интересно, что влияет на настроение детей. В этот раз первая леди собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила образ массивными серьгами.
Елена Зеленская поздравила детей с Днем Святого Николая (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
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