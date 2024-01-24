Елена Зеленская раскрыла главный секрет гармоничных отношений с мужем

Елена Зеленская не часто говорит о своей семейной жизни, но иногда рассказывает все, как есть в интервью.
О том, как Елена сохраняет гармонию в отношениях с Зеленским, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью первой леди для телеканала "Мы Украина".
Супружеская пара Зеленских никогда не выносили на публику свои отношения. Владимир просто говорил, как он любит свою жену, пока она была вне камер.
Но с момента президентства Владимира все изменилось. Теперь Елена является первой леди страны и часто дает интервью и комментарии. Конечно, дело доходит и до личной жизни.
Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
На самом деле, об отношениях Елены и Владимира известно уже много, но без деталей. Особенно во время войны семья президента держит свои отношения под замком.
Однако в последнем интервью Елена рассказала, как им удается сохранить гармонию в столь трудный период для обоих и преодолевала еще несколько фактов.
Как оказалось, Владимир часто интересоваться мнением жены относительно рабочих вопросов, только иногда он может посоветовались, но это бывает не часто. А сама Зеленская не дает непрошеных советов, но всегда готова выслушать и поддержать любимого.
Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Честно говоря, любой хороший муж будет так всегда говорить: "Моя жена - моя лучшая советница". Я уверена, что мой муж тоже так говорит, потому что это гармоничные отношения в семье. Но я не считаю, что нравственно советовать мужу но не уверена, что я могу что-то действительно посоветовать сейчас", - сказала Зеленская.
Исходя из слов Зеленской, именно в этом и есть гармония, когда в отношениях никто не вмешивается в рабочие и иногда личные вопросы партнера. Елена ценит это качество во Владимире и считает это ключом к семейной гармонии
Ранее мы рассказывали о том, как Зеленская поздравила украинцев с Днем Соборности.
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