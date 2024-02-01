Елена Зеленская в латвийском музее оккупации показала, как носить черный брючный костюм (фото)

Елена Зеленская показала, как носить черный классический костюм

Кажется, уже все привыкли к тому, что Зеленская очаровывает своими нарядами, но первая леди не останавливается и каждый раз ей удается покорить весь мир.

Сейчас у Елены начался период деловых поездок и она начала их из Латвии. Зеленская уже успела встретиться с президентом страны и с премьер-министром, и теперь ее ждут новые встречи.

Сегодня супруга президента Украины посетила музей оккупации, где латвийцы демонстрируют реалии, которые сейчас переживают украинцы.

"Сегодня в рамках своего визита побывала в этом Музее с ответственной миссией: здесь открылся аудиогид на украинском языке, 78-й в нашем проекте. По-моему, крайне важный гид, ведь историческое прошлое Латвии чрезвычайно ценно для понимания настоящего Украины", - делится Зеленская.

Первая леди посетила музей в костюме, цвет которого соответствует тематике музея - в черном. Ее брючный костюм, на первый взгляд, абсолютно классический и обычный, ведь состоит из прямых брюк и двубортного пиджака.

Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Однако Зеленская дополнила его аксессуарами - брошью, которая как бы сочетает в себе колоски и якорь. А также достаточно заметными серьгами. Также, как всегда Елена была в туфлях челноках и на этот раз черного цвета.

"Благодарна руководству Музея оккупации Латвии, его присутствовавшей на открытии директорке Солвите Виба Посольству Украины в Республике Латвия, а также всем, кто разделил с нами это важное событие, в частности мэру Риги Уилнису Кирсису, его заместителям Эдварду Ратниксу" и Линди Озол , - пишет Елена.

Музей оккупации в Латвии (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)