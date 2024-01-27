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Елена Мозговая сделала шокирующее признание об экс-муже: "Унижал и избивал"

Суббота 27 января 2024 13:43
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Елена Мозговая сделала шокирующее признание об экс-муже: "Унижал и избивал" Елена Мозговая (фото: instagram.com/mozgova0902)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская продюсер Елена Мозговая призналась, что находилась в отношениях, в которых муж ее унижал и избивал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу знаменитости.

Елена Мозговая рассказала об абьюзивных отношениях

По словам звезды, много лет она прожила с человеком, который позволял себе поднимать на нее руку и морально издеваться.

О своем негативном опыте продюсер рассказала после того, как ей написала женщина, которая находится в абьюзивных отношениях.

Елена Мозговая сделала шокирующее признание об экс-муже: &quot;Унижал и избивал&quot;

"Мне прислали одну историю и вопрос - как быть... Хочу вам сказать, что жить с мужем, который вас унижает и бьет - нельзя! Я прожила с таким мужем много лет и могу сказать, не откладывайте на завтра свой демарш! Бегите и делайте новую жизнь, как бы это ни было тяжело", - поделилась Елена.

Кого именно из своих предыдущих мужей имела в виду Мозговая - она не уточнила.

До брака с певцом Дэвидом Аксельродом звезда была замужем трижды.

Елена Мозговая сделала шокирующее признание об экс-муже: &quot;Унижал и избивал&quot;

Елена Мозговая с Дэвидом Аксельродом и дочерью (фото: instagram.com/david__axelrod)

Первым мужем ее стал украинский хоккеист Валентин Олецкий. Во второй раз она вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.

Третьим избранником продюсера был певец Александр Пономарев. Ему Мозговая родила дочь Евгению.

Недавно Рамина Эсхакзай неожиданно показалась с Виталием Козловским.

Также муж Екатерины Кухар намекнул на их развод и попал в громкий скандал из-за русской культуры.

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