Елена Мозговая впервые за долгое время показала младшую дочь: как она выглядит

Как выглядит дочь Мозговой

Так, экс-супруга Александра Пономарева не часто делится в своем блоге фото с младшей дочерью, которую она родила в браке с певцом Владимиром Ткаченко (Дэвидом Аксельродом).

Так, 9-летняя Соломия на фото предстала в достаточно экстравагантном образе - с зелеными волосами. Очевидно, продюсер разрешила дочери новые эксперименты со стилем, чтобы выразить себя.

"Моя Мавка", - подписала фото Мозговая.



Елена Мозговая с дочерью (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Фолловеры продюсера тут же принялись комментировать новое фото:

"Когда же Соля успела так вырасти? Совсем взрослая!"

"Какие невероятные. Очень похожи!"

"Вы прекрасны"

"Красавицы".



Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Напомним, Мозговая - дочь легендарного певца и композитора Николая Мозгового.

Она была замужем несколько раз, она имеет 3 дочерей от разных мужчин. Отметим, что отца старшей дочери Зои Алена не афиширует. Известно, что его звали Дмитрий, и он погиб, когда девочке было четыре года.

Средняя дочь Евгения, которой в этом году исполнится 26 лет, родилась в браке с певцом Александром Пономаревым. Недавно Мозговая заявила в интервью, что ее отношения с певцом в какой-то мере были абьюзивными. Однако подробностей она не стала раскрывать.

Младшую Соломию она родила в 41 год в браке с певцом Владимиром Ткаченко.

Отметим, что старшая дочь Мозговой, 30-летняя Зоя, в прошлом году сделала каминг-аут о своей ориентации и показала человека, с которым строит отношения.