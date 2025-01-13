Александр Терен признался, чем его "подбешивают" зрители "Холостяка"

По словам Терена, перед началом "Холостяка" проводился опрос. Он показал, как люди воспринимают ветеранов с инвалидностью. И уже скоро будет известно, как участие Будько в проекте изменило мнения зрителей. Впрочем, сам Александр пока что не очень доволен результатами.

"Удалось ли это, скажем так, воспринять людьми, это уже другой вопрос. То, что я вижу, к сожалению, не совсем. Пока что, без этой статистики, не оправдало моих ожиданий. Потому что это проект, который люди смотрели и до этого, у них уже сформированы какие-то рамки этого проекта, что мы должны обсуждать платья, прическу, кто с кем целовался, кто кого обозвал и так далее. А здесь заходит очень много социальных месседжей", - рассказал Терен.

Александр Терен (скриншот)

По словам ветерана, в коммуникации со зрителями, которые оставляют комментарии в его соцсетях и под выпусками "Холостяка", он не увидел, что сумел донести все, что хотел. Терен стремился показать, что ветераны с инвалидностью могут жить так, как все остальные. К тому же военный хотел доказать, что не все мужчины, которые возвращаются с фронта, страдают от ПТСР и кажутся грубыми.

Сначала Терен не замечал хейта, но когда на ТВ показали первые выпуски "Холостяка", все изменилось. Впрочем, все упреки он считает странными.

Александра пытались обвинять в том, что на проекте он был абьюзером. Уже на пост-шоу Терен прямо спросил у девушек, согласны ли они с такими упреками.

"Они просто рассмеялись, потому что это смешно, странно... Я не помню ни одного выпуска, где бы я кого-то унижал или говорил: обуй мне тапочки, зашнуруй мне шнурки", - отметил ветеран.

Терен дал интервью после "Холостяка" (скриншот)

Также Александр ответил на упреки о том, что он оскорбил одну из участниц, когда та призналась ему, что посещает психотерапевта. По словам Терена, он такого не делал.

"Ни одного слова не было сказано о том, что это плохо, что не надо ходить. То есть люди обесценили мои взгляды, а я же не обесценивал ничьих взглядов. Да, мне легче иногда рассказать что-то друзьям. Это не значит, что я не занимаюсь с психотерапевтом, я занимаюсь и с психотерапевтом, и с психологом занимался до этого", - пояснил Будько.

Также есть то, что его "подбешивает". После проекта Александру казалось, что все его предыдущие достижения будто затмеваются реалити.

"Я понимал, что так будет, потому что всегда что-то масштабное всегда перекрывает все остальное. Надеюсь, что это не будет до конца моей жизни... Сейчас даже люди, когда подходят, меня это иногда подбешивает, потому что у меня есть имя, во-первых. Можно обратиться ко мне по имени, но все: "О, Холостяк, это же вы Холостяк", - признался ветеран.

В ответ на это Будько обычно называет свое имя и напоминает, что он не просто "Холостяк". Такие обращения Александр считает нарушением личных границ.