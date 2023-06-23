Олег Винник впервые рассказал, когда выехал из Украины и показал, как выглядит сейчас

Когда выехал из Украины

Долгое время певец не давал ничего о себе знать поклонникам и скрывал свое местонахождение.

Как оказалось, в начале российского вторжения Винник выехал в Германию, где имеет право на жительство уже 23 года. По словам артиста, он выезжал не один.

"Я гражданин Украины, хронический украинец, резидент Германии - проживаю здесь уже 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда я стал на постоянный учет в украинском посольстве. Не смогу, не хочу, и не буду я рассказывать, что до войны. Я человек такой, который отвечает за свои слова, свои поступки. Я выехал 26 числа", - сказал он.

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Какие сны видел певец

Он отметил, что уже много лет подряд видел сон, предсказывавший ему начало войны. Поэтому он выехал в Германию и будет дальше продолжать свое творчество.

"Я видел этот сон крайних лет 10-15 раз 40. Только я видел этот момент, где я выезжаю из-под обстрелов, из-под взрывов. И я должен был поехать туда, где я всегда делал, делаю и буду делать свои песни", - сказал певец.

К тому же артист считает, что каждый должен быть на своем месте. И, для того, чтобы помогать армии, нужно зарабатывать.

"Я буду благодарен всем людям, которые меня поймут. Никогда не буду осуждать тех, которые не понимают. Конечно, я на это все обижаюсь", - добавил он.

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