Олег Винник выпустил песню "Мої люди". О чем она и почему не нужно ее слушать

О чем песня "Мої люди"

О чем новая песня Винника, вышедшая на берлинском лейбле Crazy Planet Records GmbH, сказать сложно.

В песне Олег поет о "лютом феврале", "лютой судьбе", "тополе", "неволе", "сыне", "дочери" и т.п.

Главный лейтмотив композиции - фраза "ой, мої люди, ой, мої люди". Кому именно адресованы эти слова - остается только догадываться.

В песне можно услышать и женский голос. Скорее всего, он принадлежит Таюне - бэк-вокалистке и жене Винника. Она поет (точнее, проговаривает) фразу "Ты сказал мне: "Не бойся".

Обложка сингла "Мої люди"

Весь текст песни "Мої люди" выглядит так:

Лютий місяць, люта доля,

Бачила все тополя.

Як та мати, все стояла -

Свого сина виглядала.

Виглядала свою доню,

В небо підняла долоні,

Закривала рвані рани

Просто голими руками.

Припев:

Ой, мої люди, мої люди,

Болить серденько на всі груди!

Ой, болить серце, не стихає,

А сльози душать, душа співає.

Лютий місяць, люта доля,

Зуби скалила неволя,

Все життя на "до" і "після"...

[Ти сказав мені: "Не бійся"]

Я вернуся, не журися,

Все минеться, посміхнися.

Обнялися на порозі,

Бо прощатися не в змозі…

Припев.

Заметим, что в профиле Винника на Spotify о нем написано, что он - "артист номер один в Украине". Написано это на английском и русском языках.

Скриншот

Нужно ли слушать песню "Мої люди"?

Конечно, каждый может сам выбирать: "набивать" прослушивание новому творению Винника или пройти мимо этой композиции.

Однако справедливости ради стоит отметить, что за последние более двух лет Олег, которого слушали, любили, которому доверяли тысячи фанов в Украине, максимально дистанцировался от своих поклонников. И даже если откинуть моральную составляющую этого поступка Винника, то на ее место приходит другая, которую игнорировать не получится.

Дело в том, что с 24 февраля 2022 года Украина претерпела изменения во всех аспектах. В том числе - изменился шоу-бизнес. Львиная доля поп-артистов "старой волны", которые пели по-русски в течение многих лет (даже те, которые не ездили в РФ с концертами и на корпоративы), так и не смогли вернуться к тому уровню популярности, который они имели раньше. Даже переведя свои треки на украинский. Вместо этого появилось много новых звезд, которые откровенно затмили условных Потапа, Сергея Бабкина и других "гигантов" индустрии за счет более качественной, актуальной и интересной музыки.

Артисты же, покинувшие Украину после начала полномасштабного вторжения, просто находятся вне контекста событий, происходящих в их родной стране. То есть они в большинстве своем не могут адекватно воспринимать изменения в украинском обществе. Соответственно, их творчество (особенно "околопатриотическое") является не только неактуальным, но и нечестным. И слушатели, даже те, которые безумствовали от беглых артистов раньше, сейчас в основном их не воспринимают. Потому что не верят им. Потому что чувствуют себя преданными ими.

Потому послушать песню Винника "Мої люди" теоретически можно. Но она наверняка не вызовет у вас каких-нибудь положительных эмоций. Следует ли тратить свое время на эту "лицемерную" композицию? Вряд ли.

Певец во время выступления (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Где сейчас Олег Винник

В настоящее время Винник находится в Германии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину певец уехал за границу и до сих пор не возвращался.

Существует несколько версий по поводу причин отъезда певца.

Одна из них, которую время от времени озвучивали приближенные к артисту люди, это лечение. Сам Винник упоминал о своей якобы болезни в интервью, но подробной информации о ней не предоставлял.

Некоторые источники утверждают, что артист уехал из соображений безопасности, поскольку его жизнь могла быть под угрозой. Но была ли жизнь "кумира волчиц" под большей угрозой, чем жизнь миллионов украинцев каждый день - из-за регулярных обстрелов нашей страны российскими ракетами и дронами? Вопрос открыт.

Как бы то ни было, бегство Винника за границу вызвало резкую критику со стороны общества. Ведь певец не только покинул страну в сложное время, но и не организовывает благотворительные концерты в других странах, не запускает публичные сборы и вообще не использует свою популярность для привлечения средств на ВСУ и на помощь украинцам, пострадавшим от преступлений российских оккупантов.

Отметим, что последнюю песню Винник выпустил в 2022 году - она называется "Буде жити Україна".