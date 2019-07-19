Олег Винник розповів, де відпочиватиме влітку

Популярний співак і улюбленець жінок Олег Винник зізнався, що про літній відпочинок йому доводиться лише мріяти, адже у нього надзвичайно насичений гастрольний графік.

При цьому співак свою мрію активно візуалізує.

"На жаль, я поки не можу дозволити собі відпочинок. Справа в тому, що вкрай важко виділити навіть п`ять чи сім днів - настільки у мене розписаний графік. Якщо після концерту можу поспати пару годин - то вже добре", - розповів Винник в інтерв'ю журналістам каналу "Україна".

Винник мріє про особливу відпустку, щоб відпочити не тільки фізично, але й збагатитися духовно.

"Давно хочу відвідати одну країну, в якій ще жодного разу не був. Це дуже особливе місце, в першу чергу, з духовної точки зору, тому очікую поїздки дуже трепетно. Хочу побувати там в монастирях, в деякі з яких, до речі, важко потрапити. Якщо вийде, потім поділюся враженнями", - зазначив Винник.

Раніше Олег Винник розповів, що змінило його як людину.