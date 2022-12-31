Олег Скрипка вспомнил, как бил российского пропагандиста Дугина

Как Скрипка дал копняков российскому пропагандисту

"Событие происходило в конце 90-х годов. Это было такое время, когда украинцы были зваными гостями в Московии. Я так понимаю, что они готовили внутреннюю аудиторию к объединению нового Советского Союза. Тогда Украина была ключевой страной для России в этой идеологии "братских народов". Белорусы присутствовали, но белорусский язык не крутился в эфирах, украинский - норм", - рассказывает артист.

Конфликт с Дугиным произошел в одном из московских клубов. Тогда пропагандист только начинал свою "карьеру".

"Я всегда выступления веду на украинском. И это в Москве тогда нормально воспринималось - экзотика, прикольно. Как-то после концерта, когда я уже сходил со сцены, одно создание начало говорить неожиданное для тех времен вещи, что типа "х*хлы ежайте домой, вы здесь наш хлеб забираете". И переходит на мат, что присуще московитам. Я предложил перейти на дипломатический язык - французский. И я вижу, что язык у него такой - научный, университетский. А у меня уличный язык, и здесь я уже перехожу на мат французский. И так словесная перепалка перешла в копняки", - говорит Скрипка.

Тогда в драку вмешалась охрана и администрация ночного клуба.

"Они выбросили Дугина во двор, а то зима была. А передо мной они извинились. Они всему коллективу выставили, сказали, что у нас такое не должно быть. Дугин тогда еще только начинал раскрутку себя и своей фашистской идеологии, которую потом впарил Кремля", - говорит музыкант.

При этой драке присутствовал один журналист, описавший событие в СМИ. Потом он подарил Скрипке книгу Дугина.

"То, что было в этой книге - оно до сих пор так и разворачивается. Она была выпущена или в 92-м или 93-м году. Он это все тогда придумал - всю историю, которая сейчас разворачивается. Но он, конечно, видел там победу у себя в книге. Но не все так сложилось, как думалось", - рассказал Олег.