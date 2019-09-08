Сенцов після звільнення з'явився в Facebook: про що його перший пост

Олег Сенцов поступово повертається до нормального життя і написав пост у Facebook
Олег Сенцов разом з іншими українськими полоненими в Росії нарешті прилетів до близьких в Україну і повернувся в соціальну мережу Facebook. Український кінорежисер зазначив, що це його єдина офіційна сторінка в мережі.
Він також написав, що свою Facebook-сторінку він веде особисто і в інших соціальних мережах і месенджерах його немає. При цьому Сенцов підкреслив, що він не пише коментарів і у друзі додає тільки тих, з ким він знайомий особисто.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі також прокоментували його пост.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, що всі сторони домовленості про повернення полонених були дотримані як Росією, так і Україною.
Раніше повідомлялося про те, що звільнені українці в "Феофанії" залишилися з рідними. Лікарі розповіли про стан героїв.