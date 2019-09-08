Сенцов після звільнення з'явився в Facebook: про що його перший пост

Олег Сенцов разом з іншими українськими полоненими в Росії нарешті прилетів до близьких в Україну і повернувся в соціальну мережу Facebook. Український кінорежисер зазначив, що це його єдина офіційна сторінка в мережі.

Він також написав, що свою Facebook-сторінку він веде особисто і в інших соціальних мережах і месенджерах його немає. При цьому Сенцов підкреслив, що він не пише коментарів і у друзі додає тільки тих, з ким він знайомий особисто.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

Олег, з поверненням!!! Дуже круто, що тепер можна вас попросити особисто привітати вашу маму з цим щастям!

Вітаю Вас на Волі! З поверненням на Батьківщину! Дякую, що відкрили коментарі. І цього достатньо людей, які будучи особисто не знайомі з Вами, продовжували штормити соцмережі тегом #FreeSentsov, поки це не стало реальністю. Щастям. Від усієї душі бажаю Вам знімати кіно. Писати оповідання. Творити. І прославляти Україну!

Я рада за Вас і Вашу родину!

З поверненням! Хотілося б, щоб можна було підписатися і, хоча б зрідка бачити в стрічці. А?

З поверненням, Олег! Буде нелегко, але хай у Вас все складеться найкращим чином. В Україні стало на одну по-справжньому гідну людину більше.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, що всі сторони домовленості про повернення полонених були дотримані як Росією, так і Україною.

Раніше повідомлялося про те, що звільнені українці в "Феофанії" залишилися з рідними. Лікарі розповіли про стан героїв.