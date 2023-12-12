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Олег Псюк ответил на слухи о том, что он уходит из Kalush Orchestra

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер и основатель группы Kalush Orchestra Олег Псюк отреагировал на слухи о том, что он якобы покинул коллектив. Артист заявил, что до сих пор остается членом команды и сейчас они экспериментируют с форматом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнителя для KP.UA.

Олег Псюк ответил на слухи

По словам знаменитости, музыканты создали еще один формат, и теперь кроме KALUSH и Kalush Orchestra есть проект без него.

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

"Мы постоянно экспериментируем и проект Kalush Orchestra без меня очередной эксперимент. Мы создали еще один формат и теперь у нас кроме KALUSH и Kalush Orchestra есть проект без меня. Мне стало интересно, как будут звучать песни без рэпа, в стиле пацанов. Мы попробовали и получилось круто, концерты понравились публике, ребята зажгли. В следующем году еще больше экспериментов, следите за анонсами", - заявил Олег Псюк.

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)

Напомним, поклонники победителей Евровидения 2022 стали предполагать, что фронтмен группы покинул коллектив, после того как артисты в своем блоге анонсировали зарубежный минитур.

На фото были запечатлены все участники Kalush Orchestra, кроме его лидера.

Также певец не участвовал в записи нового трека "Огонь горит".

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

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