Оладьи с яблоками по украинскому рецепту: необычный способ приготовления

Существует два варианта использования яблок для приготовления оладий:

первый - к тесту добавляются натертые или изрезанные мелкими кусочками яблоки;

второй - яблоко режется на пластины, которые погружаются в тесто, после чего жарятся на сковороде.

Ингредиенты:

1 яйцо

400 г кефира (2,5%)

50 г сахара

250 г муки пшеничной

3 шт. яблоки

1 г соли

3 г соды пищевой

50 г подсолнечного масла рафинированного для жарки

20 г сахарной пудры

Пошаговое приготовление

В миску налейте кефир, положите соду, перемешайте и оставьте на 5 минут. Добавьте соль, сахар, яйцо, перемешайте и всыпьте муку. Все хорошо вымешайте венчиком до консистенции густой сметаны.

Яблоки почистите от кожуры, нарежьте кружочками толщиной 0,5 см, вырежьте сердцевину специальным или обычным ножом.

В сковороду налейте растительное масло на 1 см, разогрейте на среднем огне. Каждый кружочек яблока обмакните в тесто и выложите на сковороду, жарьте с двух сторон, переворачивая 4 раза.

Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Выложите оладьи на тарелку и присыпьте сахарной пудрой.