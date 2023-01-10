Оккупанты выкрали украинца прямо на глазах у невесты: детали истории

С первых дней полномасштабной войны России против Украины, сотни наших граждан оказались в плену. О многих нет никакой информации, так как их похищали на оккупированных территориях и это не военные, а гражданские.

Об одной такой истории рассказали в программе Катерины Осадчей "Найти своих", которая помогает украинцам искать близких, с которыми потеряна связь.

Предложение руки и сердца сделал на заправке

25-летняя Катерина Огиевская разыскивает своего жениха Никиту Бузинова. Российские солдаты забрали парня в плен прямо у нее на глазах, и девушка более 10 месяцев не знает, где он находится, а также жив он или нет.

История любви Кати и Никиты началась три года назад в Чернигове. Они часто пересекались в кафе, у них есть общие друзья, но до определенного момента они едва знали друг друга. А потом Никита сделал первый шаг.

В начале полномасштабного вторжения Никита и Катя решили выехать из Чернигова. По дороге они остановились на заправке, и там парень сделал любимой предложение.

"Он хотел сделать предложение на годовщину наших отношений, но так как все пошло не по плану, решил сделать предложение в дороге. Отпраздновать это событие мы не успели, так как эвакуировались к дяде Никиты в село Михайло-Коцюбинское, в 20 км от Чернигова. 28 февраля туда зашли российские военные, которые начали обыскивать дома местных", - рассказала Катя.

На всю семью оккупанты нацелили оружие

4 марта оккупанты добрались до дома дяди, хотя молодой пары в тот день там уже не должно было быть. Визит военных закончился жестоким допросом для Никиты под прицелом оружия.

"Они спрашивали: почему мы сюда приехали, какая цель нашего визита? Я не понимала вообще, почему на меня наводят оружие. После обыска телефонов меня с семьей отпустили, а вот Никиту забрали с собой. Весь удар он принял на себя. Я до сих пор вижу картину, как мой Никита стоит на коленях лицом к дереву и надевает верхнюю одежду, а начальник безопасности российской колонны начинает мне кричать, что "я сейчас твоему любимому парню лично прострелю голову", - описала девушка.

Катя вместе с родителями долго искала Никиту, но ни в селе, ни поблизости парня так и не нашли. Для нее начались месяцы абсолютно тишины без единой зацепки. Когда село освободили от оккупантов, родителя сдали ДНК и получили официальное письмо, что Никиты среди убитых нет.

Невеста написала заявления об исчезновение во все возможные официальные структуры. Параллельно она присоединилась к общественной организации "Гражданские в плену", где вместе с другими женщинами ищет пути, как возвращать гражданских заложников.

Первая зацепка о судьбе Никиты появилась через 8 месяцев

Первую зацепку Катя получила только через 8 месяцев. Она отправляла письма на имя любимого в российские колонии и СИЗО, и одно письмо таки добралось до адресата.

Сейчас девушка ждет официального подтверждения, что ее парень находится в плену, но умоляет о помощи всех, кто может знать о его местонахождении.

Если у вас есть какая-нибудь информация о Никите Бузинове, то сообщите на страницы проекта "Найти своих" или в соцсети "Поиска пропавших".

"Гражданские заложники - это самая большая наша проблема. Их очень сложно возвращать из заключения. Нам важно донести, что гражданских в плену быть не может. Их забирают за что угодно: за родственника, который был полицейским в Украине, за имя Тарас, за любую украинскую символику, и даже если есть дальние родственники, которые служили или служат в ВСУ, или даже были в АТО в 2014 году. Когда мне об этом рассказывали правозащитники, я откровенно думала, что это какое-то преувеличение. А гражданские пленные со мной поделились, что оккупанты пытают даже музыкой. Им включали гимн советского союза", - прокомментировала координатор "Найти своих" Катерина Осадчая.