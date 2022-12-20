Потеряли отца и ждали маму из плена: как дочери защитника "Азова" наедине переживали войну

Из-за России, которая решила начать полномасштабную войну против Украины, сестры - 14-летняя Кристина и 21-летняя Власть Мордики потеряли отца. К счастью, он успел их отправить из Мариуполя в Прикарпатье.

Как погиб отец

Пулеметчик Сергей Мордик погиб на "Азовстали", а их маму Елену россияне забрали в плен. Девушкам пришлось самим узнавать тело отца и хоронить его.

Также их семья вторично потеряла дом. Впервые - под Донецком 2014 года. Отец знал, что будет полномасштабная война, и за 10 дней до вторжения отправил девушек из Мариуполя в Ивано-Франковск.

15 февраля они виделись в последний раз, все, что они знали, что их родители где-то в бункерах "Азовстали".

В мирные времена в полку "Азов" родители руководили мастерскими, мама - швейной, а папа - ремонтной. После вторжения их мобилизовали и они очутились вместе на "Азовстале", но в разных бункерах.

Пулеметчик Сергей Мордик погиб на "Азовстали" (скрин)

Отец стал пулеметчиком в группе специального реагирования, а мать оказалась на хозяйственной позиции. Они за месяц не виделись ни разу, плотность обстрелов на "Азовстале" была такой, что добраться от бункера до бункера было сложно.

Когда пробилась связь, он написал для Елены стихотворное признание в любви под названием "Из подвала в подвал", а впоследствии сделал и невозможное

"Я поднимаю глаза, мой муж заходит в бункер. Это счастье было. Не ожидала, что его увижу, мы переписывались и он говорил, что, наверное, не судьба, уже не увидимся, наверное, мы погибнем, так и не встретившись", - рассказывает Елена.

Тогда они вместе записали для детей короткое видео. На следующий день после этой встречи Сергей погиб в машине, когда их группу накрыли 120 мин. Побратим еще донес Сергея до госпиталя на себе. Однако он скончался на операционном столе.

Как мама попала в плен

Через неделю девушки потеряли связь с мамой на долгие месяцы, потому что бункер, где находилась Елена, россияне разрушили авиабомбами. Тогда 70 человек погибли, 14 - выжили.

У нее была раздроблена рука, которая и сейчас едва двигается, была разбита голова, ожоги на теле. В таком состоянии Елена вместе со всеми защитниками Мариуполя попала в плен.

"Я научилась тихо плакать, я просто отворачивалась к стеночке ночью и просто тихо плакала. Негде было уединиться, чтобы оплакать его", - делится женщина.

Елена Мордик (скрин)

Кроме мамы, в плен попал жених Влады, тоже защитник Мариуполя. Все заботы о быте в новом для них месте, о Кристине, обучении ложатся на старшую Владу. Тогда каждый ее день начинался и заканчивался обращениями в учреждения, занимающиеся пленными и поисками погибших.

Тело Сергея Мордика вернули на подконтрольную территорию Украины во время первого обмена еще летом, но состояние было такое, что даже ДНК экспертиза не сразу смогла его идентифицировать. 9 раз у него пытались взять ДНК.

"Мы решили его кремировать, потому что мы не знали, когда вернется мама, где мы будем жить, потому что у нас нет дома", - говорят сестры.

14-летняя Кристина и 21-летняя Влада Мордики (скрин)

Флаг "Азова" и орден за мужество - это все, что осталось из вещей в память о папе.

Через 7 месяцев мама позвонила девочкам и сказала, что едет домой. Через сутки после звонка смогли увидеться.

Девушкам сейчас очень важно восстановить мамино здоровье, дождаться из плена жениха Власти і найти свой дом.