Мародерили, пьянствовали и требовали еду: украинцы рассказали, что оккупанты делали в Лимане

Город Лимана Донецкой области не слишком пострадал от обстрелов по сравнению с ближайшими деревнями, которые россияне просто разрушили. Местные рассказали, что оккупанты забирали у них еду и убивали скот с фермы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По дороге на освобожденный Лиман можно увидеть кучу техники, на которой оккупанты пытались сбежать, когда котел закрылся. В частности, тела россиян тоже остались и по-прежнему лежат по лесополосам.

Место жители говорят, что не так страшны бои, как жизнь в оккупации.

"Избито здесь все. Ходили, пьянствовали, мародерили и есть требовали. Пайков у них же было мало - картошку, сало, самогон требовали все время", - рассказал мужчина.

Местные жилеты рассказали, что оккупанты делали в Лимане (скрин)

Россияне во время атак уничтожали не только дома местных, но и предприятия. От когда-то огромного хозяйства с дорогими племенными конями, почти ничего не осталось.

Российские военные убивали лошадей в Лимане (скрин)

Владелец предприятия Игорь говорит, что некоторые животные погибли во время обстрелов, но большинство - отправили на мясо.

"К нам в село приезжал Пушилин. Организовали штаб районный, понравилось хозяйство. Докладывали генералы, сколько здесь овец, коров и свиней. На Донецк вывозили и резали там", - рассказывает предприниматель.

Владелец предприятия Игорь рассказал о лошадях (скрин)

Поэтому после освобождения города мужчина пытается спасти уцелевших лошадей. Животные хоть и пережили бомбардировки, но с радостью идут к людям "просить" о помощи. К тому же многие ранены.