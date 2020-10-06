У жовтні 2020 пройде відразу два унікальних зорепади: Тауриди і Оріоніди

Зорепади в жовтні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали дати піків зорепадів в жовтні 2020 року

У жовтні любителі найкрасивіших астрономічних явищ зможуть помилуватися відразу двома унікальними зорепадами – Оріонідами та Тауридами.

Ці метеорні потоки буде видно на небі в піковий час і деякі стверджують, що бажання, які будуть загадані в цей час – обов'язково збудуться, оскільки зорепади володіють потужною енергетикою. Про це пише SlovoFraza.

Зорепад Тауриди

Цей метеорний потік унікальний тим, що у нього кілька джерел, а не один. Радіант метеоритних бомбардувань знаходиться в сузір'ї Тельця, що і дало потоку назву – Тауриди. Цей зорепад активний з вересня по грудень і пікових моментів може бути кілька. Однак фахівці стверджують, що найяскравіші зірки буде видно на небі з останніх днів жовтня до 12 листопада. Швидкість потоку – близько 5 метеорів на годину. У порівнянні з іншими зорепадами це досить мало, але самі метеори дуже яскраві та наприкінці жовтня вони будуть особливо дивовижними.

Зорепад Оріоніди

Цей метеорний потік дуже швидкий – до 40 зірок на годину. Пік активності очікується 21 жовтня. Зорепад Оріоніди один з найдавніших і найвідоміших потоків, за ним спостерігають вже багато років. Його джерелом є комета Галлея, а радіант потоку знаходиться в сузір'ї Оріона – звідси й назва. Оріоніди на думку астрологів сприятливо впливають на інтуїцію людей і інтелект.

У NASA зазначають, що Оріоніди можна буде побачити неозброєним поглядом. Для цього потрібно знайти місце за містом, де немає ліхтарів. Озброїтися спальним мішком або шезлонгом, розвернутися на південний схід і дивитися вгору. Через хвилин 30 очі адаптуються і стане видно метеори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили унікальний об'єкт планетарного масштабу.