Астрономи виявили унікальний об'єкт планетарного масштабу

Астрономи зробили відкриття планетарного масштабу (Колаж РБК-Україна)

Вчені вперше отримали докази того, що екзопланети існують

Астрономи відкрили об'єкт планетарного масштабу, який знаходиться поблизу орбіти білого карлика. Передбачається, що цей об'єкт пережив перетворення батьківської зірки в червоний гігант. Як зазначають вчені, цей об'єкт може бути великим газовим гігантом або маломасивним коричневим карликом.

Раніше астрономи вже заявляли про те, що в космосі існує кілька тисяч екзопланет, які знаходяться в орбітах зірок і перетворюються з часом у червоних гігантів, а потім у білих карликів. Під час фази червоного гіганта ці планети поглинаються зірками, але деякі з них здатні вижити. Про це повідомляється у статті Ендрю Вандербурга в журналі Nature.

Група астрономів на чолі з Вандербургом виявила тіло планетарного масштабу WD 1856b, яке знаходиться в орбіті білого карлика WD 1856+534, на відстані 80 світлових років від Сонця в сузір'ї Дракона. Вік карлика – близько 5,9 мільярда років. До нинішнього часу не було відомо підтверджених випадків виявлення цілих екзопланет поблизу білих карликів.

Один оборот навколо колишнього ядра зірки WD 1856b здійснює за 34 години й він рухається по еліптичній орбіті. Радіус оцінюється в 15,4 радіуса Землі, а верхня межа по масі становить 14 мас Юпітера.

Вчені висловили припущення, що ця екзопланета раніше була карликом і знаходилася досить далеко від зірки, тому не була поглинена. Спочатку вона перетворилася на червоного гіганта, а потім мігрувала до білого карлика.

Надалі астрономи планують вивчати це екзопланету з допомогою телескопа "Джеймс Вебб", щоб встановити всі дані про нове космічне тіло.

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