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В октябре 2020 пройдет сразу два уникальных звездопада: Тауриды и Ориониды

Вторник 06 октября 2020 22:04
В октябре 2020 пройдет сразу два уникальных звездопада: Тауриды и Ориониды
Звездопады в октябре 2020 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты назвали даты пиков звездопадов в октябре 2020 года

В октябре любители красивых астрономических явлений смогут полюбоваться сразу двумя уникальными звездопадами – Орионидами и Тауридами.

Эти метеорные потоки будут видны на небе в пиковое время и некоторые утверждают, что желания, которые будут загаданы в это время – обязательно сбудутся, так как звездопады обладают мощной энергетикой. Об этом пишет SlovoFraza.

Звездопад Тауриды

Этот метеорный поток уникален тем, что у него несколько источников, а не один. Радиант метеоритных бомбардировок находится в созвездии Тельца, что и дало потоку название – Тауриды. Этот звездопад активен с сентября по декабрь и пиковых моментов может быть несколько. Однако специалисты утверждают, что самые яркие звезды будет видно на небе с последних дней октября до 12 ноября. Скорость потока – около 5 метеоров в час. По сравнению с другими звездопадами это довольно мало, но сами метеоры очень яркие и в конце октября они будут особенно впечатляющими.

Звездопад Ориониды

Этот метеорный поток очень быстрый – до 40 падающих звезд в час. Пик активности ожидается 21 октября. Звездопад Ориониды один из самых древних и известных потоков, за ним наблюдают уже много лет. Его источником является комета Галлея, а радиант потока находится в созвездии Ориона – отсюда и название. Ориониды по мнению астрологов благоприятно влияют на интуицию людей и интеллект.

В NASA отмечают, что Ориониды можно будет увидеть невооруженным взглядом. Для этого нужно найти место за городом, где нет фонарей. Вооружиться спальным мешком или шезлонгом, развернуться на юго-восток и смотреть вверх. Через минут 30 глаза адаптируются и станут видны метеоры.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили уникальный объект планетарного масштаба.

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