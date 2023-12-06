День ВСУ 2023: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
6 декабря в Украине отмечают важный профессиональный праздник - День Вооруженных Сил Украины. Он также совпадает с большим церковным праздником - днем Святого Николая.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках ко Дню ВСУ.
Во время подготовки материала использовались источники: Day Today.
Приветствие в стихах
Україна - могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов'їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.
Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадку славних віків.
Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
Борониш ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни…
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
Приветствие в прозе
Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.
Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
В праздник Вооруженных сил Украины желаю крепких сил и несгибаемой веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
Поздравления с Днем ВСУ в картинках (фото: daytoday.ua)
Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы встать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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