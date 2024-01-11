Оксен Лисовой показал, как выглядят бомбоубежища в украинских школах (фото)

Оксен Лисовой показал, как выглядят бомбоубежища в украинских школах

Для современных школьников спускаться в бомбоубежища во время учебного процесса - это уже обычное дело. Это звучит ужасно, но, к сожалению, это те реалии, в которых мы живем.

Поскольку школы и другие учебные заведения сейчас не могут работать без хранилищ, задача государства - обустроить безопасные места для детей и этим занимается министр образования и науки.

"Безопасность всех участников образовательного процесса - приоритет №1. Наличие хранилища в школе - базовая потребность. Поэтому в прошлом году на обустройство укрытий правительство выделило 1,5 млрд гривен. За эти средства было разработано 310 проектов реконструкции, капитального ремонта или строительства с нуля. Часть хранилища уже готовы и активно используются (несколько из них есть на фото), часть - еще в процессе ремонта", - пишет Оксен.

Оксен Лисовой показал бомбоубежища в школах Украины (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Также Лисовой отметил, что в общей сложности 88% украинских школ уже имеют обустроенные укрытия. Но цель больше, то есть, сделать все, чтобы этот показатель составлял практически 100%.

"В этом году реконструкция и модернизация хранилищ будет продолжаться. Для этого в госбюджете заложено 2,5 млрд гривен. Эти средства распределяются между областями и уже местные власти определяют, какие объекты будут ремонтироваться/строиться", - отмечает министр.

Оксен также напомнил, что на днях Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины запустил чат-бот, в котором можно сообщить о закрытом укрытии во время воздушной тревоги.

Министр советует использовать его и беречь себя и своих близких, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Оксен Лисовой показал бомбоубежища в школах Украины (фото: facebook.com/oksenlisovyi)