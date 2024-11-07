Оксана Билозир эффектно отпраздновала 45-летие своей карьеры. Как сейчас выглядит певица (фото)

На днях певица Оксана Билозир отмечала особое событие - 45-летие творческой деятельности. И этот важный для себя праздник звезда разделила с фанами. Артистка провела концерты и поразила эффектными выступлениями, яркими "луками" и трогательными моментами.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в команде певицы.

Как Билозир отметила 45-летие своей карьеры

Звезда дала концерты во Львовской национальной опере. И этот двухдневный бенефис приятно поразил ее фанатов.

Оксана Билозир (фото: Илона Рукобратская)

На сцене прозвучали как любимые хиты, ставшие частью украинского музыкального наследия, так и новые песни Билозир.

"Это был невероятный опыт. Выступления во Львове - всегда особенные. Искренняя энергия публики, теплая атмосфера. Я безгранично благодарна за вашу любовь и поддержку", - прокомментировала свои выступления певица.

Концерт Оксаны Билозир (фото: Илона Рукобратская)

На концерты были приглашены военные и их родные. Билозир со сцены обратилась к защитникам и защитницам, поблагодарила за мужество и преданность.

Специальным гостем концерта стала культовая "Ватра" в своем звездном составе 80-х.

Выступление Оксаны Билозир (фото: Илона Рукобратская)

"Бенефис Оксаны Билозир стал настоящим триумфом! Это была еще одна яркая страница в творческой жизни Народной артистки Украины, которая навсегда запечатлелась в сердцах всех присутствовавших на концерте", - рассказали в команде артистки.