Оксана Билозир эффектно отпраздновала 45-летие своей карьеры. Как сейчас выглядит певица (фото)
На днях певица Оксана Билозир отмечала особое событие - 45-летие творческой деятельности. И этот важный для себя праздник звезда разделила с фанами. Артистка провела концерты и поразила эффектными выступлениями, яркими "луками" и трогательными моментами.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в команде певицы.
Как Билозир отметила 45-летие своей карьеры
Звезда дала концерты во Львовской национальной опере. И этот двухдневный бенефис приятно поразил ее фанатов.
Оксана Билозир (фото: Илона Рукобратская)
На сцене прозвучали как любимые хиты, ставшие частью украинского музыкального наследия, так и новые песни Билозир.
"Это был невероятный опыт. Выступления во Львове - всегда особенные. Искренняя энергия публики, теплая атмосфера. Я безгранично благодарна за вашу любовь и поддержку", - прокомментировала свои выступления певица.
Концерт Оксаны Билозир (фото: Илона Рукобратская)
На концерты были приглашены военные и их родные. Билозир со сцены обратилась к защитникам и защитницам, поблагодарила за мужество и преданность.
Специальным гостем концерта стала культовая "Ватра" в своем звездном составе 80-х.
Выступление Оксаны Билозир (фото: Илона Рукобратская)
"Бенефис Оксаны Билозир стал настоящим триумфом! Это была еще одна яркая страница в творческой жизни Народной артистки Украины, которая навсегда запечатлелась в сердцах всех присутствовавших на концерте", - рассказали в команде артистки.
К слову, ранее Билозир призналась, как отказ от русского языка повлиял на ее карьеру.
Кроме этого, Билозир раскрыла секреты красоты.