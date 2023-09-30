В окопе хуже, чем в Антарктиде. Полярник из ВСУ рассказал о благах цивилизации на антарктической станции

Руководитель исследовательской станции "Академик Вернадский" и участник 28-й Украинской антарктической экспедиции геофизик Богдан Гаврилюк рассказал о том, как живется нашим полярникам на краю света. До отправления в экспедицию ученый служил в Пограничных войсках и вскоре планирует туда вернутся.

О том, как живут полярники на станции "Академик Вернадский", ученый рассказал в интервью РБК-Украина .

Какие условия жизни и труда на станции "Академик Вернадский"

"В первых экспедициях не хватало общения с родными. Хорошо, что уже сейчас у нас есть интернет и есть возможность смотреть новости и связываться с близкими. Но еще каких-то 6 месяцев назад я был в окопах на позициях на границе - там не хватало многого. Поэтому мне просто совесть не позволит сказать, что мне сейчас здесь чего-то не хватает", - признался полярник.

Богдан Гаврилюк 11 месяцев служил в пограничной службе. Полярник был мобилизован почти сразу после возвращения из 26-й экспедиции. Сначала мужчина был в 31-м отряде, а затем в 105-м отряде в Черниговской области.

"Прямо с границы я был назначен геофизиком и начальником станции в новую экспедицию. Не было времени ни с родственниками видеться, ни с семьей. Вернулся на станцию и такое впечатление, что будто и не выезжал", - рассказал ученый.

Также он отметил, что станция из года в год становится все более современной и комфортной, ее очень модернизировали.

"У нас есть все условия для работы и жизни. Есть прекрасная экипировка, рабочая одежда и обувь, защитные очки и все такое. То, что работая на нашей станции мы все время находимся в состоянии зимы, мощных ветров и снега, но будем откровенными, станция расположена на побережье материка, и здесь погода значительно более мягкая, чем в глубине материка. Кроме того, в последние годы достаточно заметен тренд на потепление в регионе Антарктического полуострова", - рассказал Гаврилюк.

Отметим, что вблизи станции часто штормит, а температура даже летом не поднимается выше 0 градусов.

Что едят полярники

Команду доставляет на станцию судно снабжение "Ноосфера". Запасы еды привозят сразу на целый год.

"Из продуктов есть все необходимое и в достаточных объемах, яблоки, картофель, макароны, крупы, консервы, замороженное мясо, рыба, птица. Еды хватает. Питание ничем не отличается от обычного", - поделился полярник.

Также он отмечает, что всей команде врач выдает витамины, поскольку они пьют опресненную воду, лишенную минералов.

"Конечно, что у нас нет свежих арбузов или клубники. Но есть замороженные фрукты. Из свежих сейчас есть яблоки, которые за пол года еще сохранились в неплохом состоянии. А еще квасим себе капусту, так она будет дольше храниться", - рассказал ученый.

Также Гаврилюк отметил, что на станции соблюдают украинские традиции - отмечают Рождество и Пасху, а также дни рождения участников экспедиции.