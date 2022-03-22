Єдина дочка російського актора Машкова засудила його за підтримку знищення українців
Марія Машкова, єдина дочка російського актора Володимира Машкова засудила його за підтримку вбивства путінськими військами українців.
Про це вона розповіла в інтерв'ю CNN.
36-річна Марія каже, що вона шокована тим, що її батько на боці Путіна. Після того, як він виступив на мітингу на підтримку війни перед Путіним в Лужниках, вона зідзвонилася з ним, і переконалася в його позиції.
Марія вже шість років з дітьми живе в США і бачить зовсім іншу картинку про війну в Україні, ніж показують її пропагандистські канали РФ.
"Те, що відбувається зараз, це просто неймовірно. І факт, що так багато росіян, включаючи мого батька, вірять, що це насильство хоч якось виправдано, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз відчувають українські люди, вмираючи. Я говорила зі своїм батьком вчора по телефону, і тепер я в це вірю, на жаль", - сказала дочка актора.
Скрін: Марія Машкова засудила батька
Вона додала, що під час телефонної розмови батько просив її повернутися в РФ, попросити вибачення за "зраду" і бути "хорошою росіянкою".
"Він попросив мене негайно повернутися в Росію разом зі своїми дочками, щоб бути хорошою росіянкою, щоб просити вибачення за зраду, щоб бути з російськими людьми, зі своїм народом у боротьбі з українським нацизмом", - сказала Машкова в інтерв'ю західному виданню.
Машков зганьбився перед Путіним в Лужниках
Нагадаємо, що Володимир Машков не зміг толком навіть зачитати текст з папірця, заплутавшись в слові "снискать". Тепер з цього приводу ходять жарти в мережі.
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