В окупованому Криму зник батько відомого українського футболіста (фото)

В окупованому Криму безслідно зник батько українського футболіста Олександра Каплієнка, який раніше грав у складі "Металурга" (Запоріжжя), "Металіста" (Харків), "Чорноморця" (Одеса), молодіжної збірної України, а з березня 2018-го став гравцем новачка Вищої ліги Білорусі клубу "Смолевичи". Як розповів 23-річний спортсмен на своїй сторінці в Instagram, його батько Максим Володимирович не виходить на зв'язок від 10 серпня.

Чоловік працює у Сімферополі. Через кілька днів після своєї поїздки до окупованого РФ Севастополя він перестав виходити на зв'язок. 17 серпня у Максима Володимировича був день народження - йому виповнилося 43 роки.

Футболіст розповів, що дзвонив на місця роботи свого батька: "його напарник сказав, що на роботі його немає".

Батько Олександра Каплієнка Максим (Фото: instagram.com/aleksandr.kaplienko)

"Зателефонували у Севастополь, там його теж немає. На дзвінки не відповідає", - йдеться в публікації.

Також Олександр Каплієнко звернувся по допомогу і попросив всіх, хто може перебувати на півострові або ж знайомих свого батька там поділитися цією інформацією в мережі. Крім того, він дав номер телефону, за яким можна повідомити будь-яку інформацію про свого батька.

Футболіст Олександра Каплієнко (Фото: instagram.com/aleksandr.kaplienko)

Як повідомлялося раніше, 1 вересня під Києвом у селищі міського типу Калинівка зник 13-річний хлопчик Микола Поповиченко. Хлопець пішов з дому по вулиці Польова, на даний момент його місцезнаходження невідомо. Як уточнюється, дитина пропадає вже не перший раз.

Також ми писали про те, що 23 серпня у Києві зникла 25-річна дівчина Катерина Липовенко. Вона повинна була відправитися після роботи з Контрактової площі на зустріч біля станції метро "Лісова", але так і не з'явилася - досі місце знаходження дівчини невідомо.