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В окупованому Криму перед Днем Незалежності в небо підняли прапор України (відео)

Автор: Володимир Костирін

В окупованому Росією українському Криму підняли в небо великий державний прапор - перед Днем Незалежності синьо-жовтий стяг прикріпили до повітряних кульок і запустили вгору біля Ластівчиного гнізда біля Ялти.

Про це передали на Telegram-каналі "Катарсис".

Також в мережі з'явилося відповідне відео і фото, зняте очевидцями.

На кадрах видно, що великий прапор прикріпили до кількох синіх та жовтих куль, а полотнище також прикрасили довгі стрічки по краях.

Прапор підіймався в небо на тлі знаменитого палацу Ластівчине гніздо на прямовисній 40-метровій Аврориній скелі мису Ай-Тодор - ця пам'ятка архітектури є одним з головних символів півострова.

Поруч спокійно стояли люди, інші проходили повз, спостерігаючи за тим, що відбувається.

У повідомленні вказується, що ролик був надісланий підписником каналу.

Відео: у Криму напередодні Дня Незалежності запустили прапор України на повітряних кулях

Нагадаємо, що раніше над Кримом активісти запустили 20-метровий український прапор - це зробили на честь Дня опору окупації півострова, який відзначають 28 лютого.

Також ми писали про те, що перед цим в Криму в Алушті в День Державного прапора, який відзначався 23 серпня, вивісили український прапор.

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КримЯлта