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Над Кримом запустили 20-метровий прапор України: щоб окупант не розслаблявся

Новость на русском → Крим, Понеділок 01 березня 2021 14:30
Над Кримом запустили 20-метровий прапор України: щоб окупант не розслаблявся Український прапор запустили над Кримом (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Над Кримом активісти запустили український прапор розміром 20 метрів. Це зробили на честь дня опору окупації півострова.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Полотнище пошили коштом волонтерів. Всі бажаючі залишили на ньому побажання та слова підтримки на адресу українців, змушених жити під владою окупантів.

Контейнери у безпілотника заповнили вщерть — листівками для кримчан до Дня опору окупації півострова. Відзначається, що російська ППО безсила проти українських безпілотників.

"Росія відкрила на мене кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність РФ, тепер тільки так можу передавати привіт", — розповів один з учасників акції.

Слова подяки і підтримки на 20-метровому полотнищі написали бажаючі від Львова до Донбасу.

Прапор розгорнули навпроти пункту пропуску, де знаходяться російські прикордонники.

"Я знаю, що наші будуть дивитися новини, прочитають про це в Інтернеті, для них це крапля України, крапля минулого, люди завжди на це чекають", - розповіла одна з учасниць акції.

"Щоб окупант ніколи не розслаблявся і завжди розумів, що він на чужій території. І обов'язково настане той час, коли він буде відповідати за ті злочини, що творить", — зазначає колишній політв'язень РФ Ісмаїл Рамазанов.

Як ми раніше писали, у Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання.

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