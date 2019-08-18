ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Донецьку екологічна катастрофа: аналізи води жахливі

STYLERЖиття    18.08.2019 - 19:27
В окупованому Донецьку екологічна катастрофа: аналізи води жахливі
Фото: Річка Кальміус у Донецьку (відкриті джерела)

Терористи "ДНР" довели Донецьк до екологічної катастрофи

В окупованому Донецьку на сьогоднішній день назріла екологічна катастрофа через те, що річка Кальміус жахливо забруднена. Нещодавно так звана влада міста взяла аналізи у водоймі і результати їх вразили. У річці знаходиться рекордний рівень кишкових паличок. В цьому зізнаються окупанти в сепаратистських ЗМІ.

Рівень кишкових паличок в річці Кальміус сягнув 7 мільйонів на літр води, при нормальному показнику 5 тисяч на літр. Цікаво, що цей показник був зафіксований і при першому аналізі, який проводили сім днів тому.

Крім того, санепідслужба провела аналіз води на наявність холери. Аналізи показали, що в Кальміусі її немає, але ще чотири проби в даний момент в роботі.

В окупованому Донецьку екологічна катастрофа: аналізи води жахливіФото: Річка Кальміус у Донецьку (detecddonetsk.com.ua)

До речі, так звана влада давно заборонила купатися і ловити рибу в Кальміусі, але жителі Донецька цю заборона бойкотують і продовжують купатися.

Як ми раніше повідомляли, користувачі мережі викладають знімки з мертвою рибою у річці Кальміус і розповідають про жахливий запах, який швидше нагадує запах "сортиру", ніж річки.

Також ми інформували, що екологічна ситуація в окупованому Криму після викидів з кислотонакопителя заводу "Кримський титан" не стає краще, навіть через рік після подій.

В окупованому Донецьку в потрійному ДТП загинули діти Сморід стоїть страшний: окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи (фото)
Новини України Донецьк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся