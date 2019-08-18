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В оккупированном Донецке экологическая катастрофа: анализы воды ужасающие

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 19:27
В оккупированном Донецке экологическая катастрофа: анализы воды ужасающие
Фото: Река Кальмиус в Донецке (открытые источники)

Террористы "ДНР" довели Донецк до экологической катастрофы

В оккупированном Донецке на сегодняшний день назрела экологическая катастрофа из-за того, что река Кальмиус ужасно загрязнена. Недавно так назывемые власти города взяли анализы в водоеме и результаты их потрясли. В реке находится рекордный уровень кишечных палочек. В этом признаются оккупанты в сепаратистских СМИ.

Уровень кишечных палочек в реке Кальмиус достиг 7 миллионов на литр воды, при нормальном показателе 5 тысяч на литр. Интересно, что данный показатель был зафиксирован и при первом анализе, который проводили семь дней тому назад.

Кроме того, санэпидемслужба провела анализ воды на наличие холеры. Анализы показали, что в Кальмиусе ее нет, но еще четыре пробы в данны момент в работе.

В оккупированном Донецке экологическая катастрофа: анализы воды ужасающиеФото: Река Кальмиус в Донецке (detecddonetsk.com.ua)

К слову, так называемые власти давно запретили купаться и ловить рыбу в Кальмиусе, но жители Донецка этот запрет бойкотируют и продолжают купаться.

Как мы ранее сообщали, пользователи сети выкладывают снимки с мертвой рыбой в реке Кальмиус и рассказывают о жутком запахе, который скорее напоминает запах "сортира", чем реки.

Также мы информировали, что экологическая ситуация в оккупированном Крыму после выбросов из кислотонакопителя завода "Крымский титан" не становится лучше, даже спустя год после событий.

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