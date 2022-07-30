В Херсоні знищено ще один міст (відео)

У Херсоні крім Антонівського мосту, ЗСУ завдали удару по залізничному мосту неподалік. Його також називають Антонівським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

А в ніч на 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу перекрито.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.