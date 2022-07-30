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В Херсоні знищено ще один міст (відео)

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Херсон, Субота 30 липня 2022 15:23
В Херсоні знищено ще один міст (відео) Фото: ЗСУ знищили залізничний Антонівський міст (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні крім Антонівського мосту, ЗСУ завдали удару по залізничному мосту неподалік. Його також називають Антонівським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

А в ніч на 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу перекрито.

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