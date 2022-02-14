Окупанти третій рік катують "на підвалі" жінку, яка захищала дітей-сиріт на Донбасі

Що відомо про Людмилу Гусейнову

До того, як окупанти кинули Людмилу "на підвал", вона жила у тимчасово окупованому Новоазовську Донецької області, працювала інженером з техніки безпеки місцевої птахофабрики.

У 2014 році жінка започаткувала всеукраїнський рух захисту прав дітей, які опинилися в нелюдських умовах існування фактично на лінії фронту.

Упродовж п'яти років аж до самого арешту вона опікувалася дітьми-сиротами та напівсиротами з окупованого села Приморське.

Людмила разом із дітьми, якими вона опікувалася до ув'язнення (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)

"Людмила організувала регулярний збір та доправлення до села приватним транспортом гуманітарної допомоги для дітей-сиріт та напівсиріт з Новоазовського інтернату, який Україна не встигла евакуювати. Силами добровольців, яких об’єднала Людмила Гусейнова, в інтернаті створили бібліотеку української літератури, придбали комп’ютер, а кожна дитина отримувала листівки із Києва, Харкова, Львова, Одеси", - розповіла Денісова.

Людмила разом із дітьми, якими вона опікувалася до ув'язнення (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)

16 жовтня 2019 року представники окупаційної "адміністрації" прийшли до неї на роботу, наказали швидко зібратися, а згодом відвезли додому.

Там бойовиками був проведений "обшук", в результаті якого "орки" вилучили всю техніку та засоби зв’язку (телефони, ноутбук, флешки).

Рідні про все дізналися зі слів директора птахофабрики. Два місяці вони взагалі не знали, де перебуває Людмила.

Людмила Гусейнова (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)

Згодом з'ясувалося, що увесь цей час Людмилу утримували в сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", де знущаються з українських військових та мирних громадян.

Там вона піддавалася жорстокому катуванню. Через 40 днів жінку перевели до СІЗО Донецька та звинуватили у "шпигунстві".

Окупантів не зупиняло те, що жінці 60 років. Унаслідок пережитого "на підвалі", у неї ускладнився хронічний панкреатит і гіпертонія.

Останнім часом відчуває сильні болі в лівій руці, але жодна медична допомога їй не надається.

Харчується українка лише тим, що передає сестра.

Зауважимо, що у камері на 30 людей Людмила єдина "політична" серед жінок-кримінальних рецидивісток.

Людмила Гусейнова (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Денісова наголошує, що дії, які вчиняють російські окупанти і проросійські бойовики по відношенню до Гусейнової, "є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року".

Тому омбудсмен просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про звільнення з полону Гусейнової, якій, до слова, 9 грудня минулого року присудили Національну правозахисну премію.