В Червоному Хресті назвали кількість військових "Азовсталі", дані яких вдалось зібрати

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) під час евакуації захисників із заводу "Азовсталь" задокументував особисті дані близько 1800 військових. При цьому, інформації про загальну кількість військовополонених в організації не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МКЧХ Роберта Мардіні на прес-конференції у Києві, передає Укрінформ .

"Під час евакуації захисників "Азовсталі" ми змогли зареєструвати близько 1800 людей, розраховуючи, що ми зможемо їх відвідати. На превеликий жаль, ми не можемо цього зробити", - сказав Мардіні.

За його словами, у випадку з комбінатом "Азовсталь" МКЧХ сприяв безпечному виходу комбатантів з його території при взаємодії зі сторонами збройного конфлікту.

"Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їх відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук неприятеля, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - зауважив гендиректор МКЧХ.

Мардіні поінформував, що на даний час представникам очолюваної ним організації вдалося відвідати лише декілька сотень військовополонених по обидва боки.

"Але ми знаємо, що є тисячі інших, доступу до яких ми ще не маємо. Ми продовжимо вимагати доступу до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями", - запевнив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що в МКЧХ не знають точної кількості військовополонених і не будуть спекулювати цифрами.

При цьому Мардіні відмовився розповідати про умови утримання тих військовополонених, яких представникам МКЧХ вдалося відвідати, пославшись на конфіденційність такої інформації.