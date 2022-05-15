Окупанти викрали в Бучі кота: Макс проїхав Білорусь, Польщу, Чехію і нарешті знайшов родину

Господарка Макса Альона з маленьким сином через окупацію виїхала з Бучі до Чехії. Близько місяця тому їй зателефонували з невідомого номера на вайбер.

Виявилося, що дзвінок з Білорусі.

"На кулоні були ваші контакти, ми не знали, дзвонити чи ні, як ви поставитеся до білорусів, після всього, що відбувається", - сказала дівчина, що телефонувала.

Вона розповіла, що знайшла номер на кулоні котика. Після скинула фото Макса та нашийника з кулоном.

Виявилось, що мейн-куна викрали окупанти. Кіт подолав понад 300 кілометрів від дому, а під Гомелем прибився до місцевих.

Там волонтери зробили йому новий ветпаспорт, чіп. Кота передали через Польщу до Чехії, де тимчасово мешкає сім'я.

Зазначимо, що коти цієї породи виростають дуже крупними. Вони мають величну поставу і вартують від 5 до 15 тисяч гривень.