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Окупанти осоромилися з запуском вантажних поїздів по Кримському мосту

STYLERЖиття    30.06.2020 - 15:48
Окупанти осоромилися з запуском вантажних поїздів по Кримському мосту
Кримський міст (фото: РБК-Україна)

У мережі висміяли запуск вантажних поїздів по Кримському мосту

У анексованому Криму окупанти провели церемонію відкриття запуску вантажних поїздів по Керченському мосту. При цьому церемонія була зіпсована плачевним станом складу, який висміяли в мережі.

Люди написали, що схоже на те, що вагони вибрали спеціально такі "убиті", тому що їх не шкода.

  • До такої урочистої події по всьому Заліссі відбирали кращі вагони;
  • Ага, вата в соцмережах вже виє з цього приводу;
  • Вагони - це вітрина російського світу;
  • Вибирали які не шкода. Боялися, що на**бнуться.

Окупанти осоромилися з запуском вантажних поїздів по Кримському мостуОкупанти осоромилися з запуском вантажних поїздів по Кримському мостуСкріншоти з Twitter

Варто зазначити, що в росЗМІ поїзд показали з боку локомотива, а вагони потрапили у камери тільки, коли вже поїзд набрав швидкість.

За даними Кримської залізниці, зростання вантажопотоку збільшиться з 3 млн до 25-26 млн тонн на рік.

Нагадаємо, що міст через Керченську протоку був відкритий у 2018 році. У грудні 2019 року Росія запустила залізничне сполучення по ньому. Після цього США ввели додаткові санкції.

Раніше російський вчений пояснив небезпека Кримського мосту. За словами гідрогеолога і доктора наук Юрія Медовара, міст побудований на непридатному для цього місці і є критичним.

Конструкція представляє небезпеку також і для екології і здатна призвести до катастрофи в районі Керченської протоки. Експерти прогнозували, що після запуску залізничного руху міст може не витримати навантаження і впаде.

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Автор: Styler

Теги Новини України Крымский мостКрим
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