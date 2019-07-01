Окупанти на Донбасі зазнали значних втрат: подробиці (фото)

На Донбасі військові ЗСУ завдали окупантам нових втрат. У районі проведення ООС були вбиті бойовики "Л/ДНР", у тому числі й іноземний найманець. Про це повідомляє відомий блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

Також в мережі опубліковані відповідні фото.

Зазначається, що деякі бойовики загинули за нез'ясованих обставин.

Згідно з інформацією блогера, 30 червня було ліквідовано Романа Руслановича Безрукова "Білоруса" з Гомеля.

Фото: twitter.com/666_mancer

На сайті бази "Миротворець" зауважили, що цей іноземний найманець використовував також псевдонім "Рома Непізнаний".

Фото: скрін myrotvorets.center

29 червня було ліквідовано Дмитра Сергійовича Пархоменка з Шахтарська Донецької області.

Фото: twitter.com/666_mancer

Ймовірно, бойовики знищили в районі Горлівки.

Фото: скрін myrotvorets.center

Також повідомляється, що 28 червня був знищений 24-річний Андрій Вовк з окупованого Донецька.

Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Як йдеться на сайті "Миротворець", з осені 2014 року він воював у складі НВФ "Оплот", виконував обов'язки картографа-координатора.

Фото: скрін myrotvorets.center

Того ж дня був знищений 22-річний Микола Ненашев з Краснодона під захопленим "ЛНРівцями" Луганськом. Що стало причиною його смерті - в даний час невідомо.

Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Як написав офицер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Facebook, він воював проти України у складі 2 омсбр 2 АК (о).

У базі "Миротворець" йдеться, що Ненашев був у бойовиків "старшим сержантом" і шукав роботу найманцем в РФ.

Фото: скрін myrotvorets.center

Також повідомляється, що 25-26 червня було ліквідовано бойовика Дмитра Ковальова "Македонця" з окупованого Луганська.

Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

На сайті "Миротворець" поінформували, що мова йде про дезертира від листопада 2014 року (МО, СБУ, МВС України), який розшукувався за статтею 408 ч. 1 Кримінального кодексу. Зрадник працював у Старобільському відділі поліції Луганської облатсі в ОВС.

Фото: скрін myrotvorets.center

Як повідомлялося раніше, на Донбасі, в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль вранці 1 липня. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

Нагадаємо, що на Донбасі українські військові завдали окупантам потужного удару, в результаті чого були ліквідовані три вогневі точки біля Докучаєвська Донецької області, а бойовики понесли серйозних втрат.