Океаны в миниатюре. 5 самых больших аквариумов мира

Аквариум Джорджии, США

Georgia Aquarium, расположенное в Атланте, штат Джорджия, является самым большим аквариумом в мире. В его самом большом резервуаре, который называется "Ocean Voyager", содержится около 30 миллионов литров воды.

Кроме того, что это самый большой аквариум, здесь также есть тоннель под водой, что позволяет посетителям наблюдать за морской жизнью. В Georgia Aquarium можно увидеть более 500 видов морских животных, среди которых есть киты, акулы, манты, пингвины, выдры и многие другие морские существа.

Аквариум также предлагает увлекательные туры за кулисами, где можно познакомиться с процессом ухода за животными, а также возможность погрузиться в воду для наблюдения за акулами. Это одно из самых популярных мест для туристов и любителей морской фауны.

Georgia Aquarium, США (фото: Wakacje.pl)

Chimelong Ocean Kingdom, Китай

Chimelong Ocean Kingdom находится в городе Чжухай, в провинции Гуандун, на юге Китая, и является одним из крупнейших аквариумов мира, содержа более 22 миллионов литров воды. Одной из самых впечатляющих особенностей является огромное акриловое окно, которое является крупнейшим в мире.

Посетители могут наблюдать за морской жизнью через это окно, которое открывает невероятный вид на подводный мир. Кроме самого аквариума, Chimelong Ocean Kingdom также предлагает парк аттракционов, включая американские горки, представления с дельфинами и морскими львами.

Chimelong Ocean Kingdom, Китай (фото: Wakacje.pl)

S.E.A. Aquarium, Сингапур

S.E.A. Aquarium, расположенное в Сингапуре, является одним из крупнейших аквариумов мира с объемом воды около 18,1 миллиона литров. Это аквариум, находящийся в развлекательном комплексе Resorts World Sentosa, специализируется на морских животных из разных частей света, особенно из региона Азии и Тихого океана.

В аквариуме можно увидеть разнообразные виды рыб, акул, медуз, морских черепах, а также многочисленные кораллы. Благодаря интерактивным выставкам, посетители имеют возможность не только увидеть морскую жизнь, но и узнать больше об охране океанов и их экосистемы.

S.E.A. Aquarium, Сингапур (фото: Wakacje.pl)

Dubai Mall Aquarium, Объединенные Арабские Эмираты

Dubai Mall Aquarium - это одно из самых известных аквариумов, расположенное в одном из крупнейших торговых центров мира - Dubai Mall. В аквариуме находится около 10 миллионов литров воды, а его самой впечатляющей частью является 48-метровый тоннель, который позволяет пройти через аквариум, окруженный со всех сторон водой.

В Dubai Mall Aquarium обитает более 140 видов морских животных, включая акул, скатов и рыб. Посетители могут принять участие в экскурсиях на подводной лодке с прозрачным дном, что позволяет еще больше насладиться подводным миром. Кроме аквариума, здесь есть еще множество аттракций для туристов, от шопинга до развлекательных шоу.

Dubai Mall Aquarium, Объединенные Арабские Эмираты (фото: Wakacje.pl)

Poema del Mar, Гран-Канария, Испания

Poema del Mar, расположенное на Канарских островах в городе Лас-Пальмас, имеет объем воды около 5,5 миллионов литров. Одной из особенностей аквариума является его оригинальная форма - закрученный фасад аквариума шириной 36 метров и высотой более 7 метров.

Кроме основных экспозиций, в Poema del Mar можно увидеть огромный цилиндр, наполненный 400 тысячами литров воды, который является домом для цветных рыб и кораллов. Аквариум также представлен в виде тропических джунглей, что воспроизводит экосистемы из разных частей света.

Poema del Mar был открыт в 2018 году и сразу получил известность благодаря своей инновационной архитектуре и разнообразию морской жизни.

Poema del Mar, Гран-Канария, Испания (фото: Wakacje.pl)