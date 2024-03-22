RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Океан Эльзы" выпустили первую песню на английском языке (видео)

Песни "Океана Эльзы" вдохновляют и заставляют задуматься (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)
Автор: Ирина Костенко

Популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила песню на английском языке вскоре после сообщения о создании первого в истории существования коллектива англоязычного альбома.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о песне, а также где ее можно найти.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальная страница "Океан Эльзы" в Facebook, YouTube-канал "Океан Эльзы".

Что известно о новой песне

Согласно сообщению на официальной странице группы в социальной сети Facebook, создание этой песни - новая музыкальная история.

"Voices Are Rising - это первая песня нашего первого англоязычного альбома", - уточнили в группе.

Отмечается, что "здесь должны были бы быть большие тексты, рассказы и пресс-релизы".

"Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму", - подчеркнули музыканты.

В "Океане Эльзы" добавили, что "наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет".

"Нашим энергетикам сегодня - максимальная поддержка", - заключается в сообщении на фоне недавней массированной атаки Украины врагом.

Где слушать и смотреть

Согласно сообщению группы, слушать Voices Are Rising можно по ссылке.

Кроме того, можно просмотреть видеоверсию песни, опубликованную на YouTube.

Публикация группы (скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial)

 

Напомним, ранее мы рассказывали, кто может победить на Евровидении 2024 и с какими песнями.

Читайте также о 15 свежих украинских песнях, которые подарят весенний вайб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Океан ЕльзиМузыка