"Океан Эльзы" выпустили первую песню на английском языке (видео)

Популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила песню на английском языке вскоре после сообщения о создании первого в истории существования коллектива англоязычного альбома.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о песне, а также где ее можно найти.
При подготовке материала были использованы следующие источники: официальная страница "Океан Эльзы" в Facebook, YouTube-канал "Океан Эльзы".
Согласно сообщению на официальной странице группы в социальной сети Facebook, создание этой песни - новая музыкальная история.
"Voices Are Rising - это первая песня нашего первого англоязычного альбома", - уточнили в группе.
Отмечается, что "здесь должны были бы быть большие тексты, рассказы и пресс-релизы".
"Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму", - подчеркнули музыканты.
В "Океане Эльзы" добавили, что "наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет".
"Нашим энергетикам сегодня - максимальная поддержка", - заключается в сообщении на фоне недавней массированной атаки Украины врагом.
Согласно сообщению группы, слушать Voices Are Rising можно по ссылке.
Кроме того, можно просмотреть видеоверсию песни, опубликованную на YouTube.
Публикация группы (скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial)
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