"Океан Эльзы" выпустили первую песню на английском языке (видео)

Что известно о новой песне

Согласно сообщению на официальной странице группы в социальной сети Facebook, создание этой песни - новая музыкальная история.

"Voices Are Rising - это первая песня нашего первого англоязычного альбома", - уточнили в группе.

Отмечается, что "здесь должны были бы быть большие тексты, рассказы и пресс-релизы".

"Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму", - подчеркнули музыканты.

В "Океане Эльзы" добавили, что "наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет".

"Нашим энергетикам сегодня - максимальная поддержка", - заключается в сообщении на фоне недавней массированной атаки Украины врагом.

Где слушать и смотреть

Согласно сообщению группы, слушать Voices Are Rising можно по ссылке.

Кроме того, можно просмотреть видеоверсию песни, опубликованную на YouTube.

Публикация группы (скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial)