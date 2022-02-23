Виявляється, правильні деруни готують тільки так. Всього два інгредієнта

Є один секрет

Аліна каже, щоб деруни не темніли при охолодженні, в них можна додати кисломолочний продукт (сметану, наприклад). Але краще звичайно їсти деруни з пилу з жару, тоді вони просто не встигнуть потемніти.

Інгредієнти:

Картопля - 500 г

Цибуля - 1 шт. (близько 175 г)

Сіль - за смаком

Сметана - 1 ст. л.

Рослинна олія - для обсмажування

Покрокове приготування страви

Картоплю натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Цибуля не дає сирій картоплі темніти. Посоліть. За бажанням можна додати сметану, щоб остиглі деруни не темніли, але краще просто з'їсти їх гарячими, в такому вигляді деруни найсмачніші.

Дайте зайвій рідині стекти через сито, залишивши в такому положенні хвилин на 5-10. Рідину злийте, а осілий на дні миски крохмаль додайте знову в картоплю з цибулею.

Смажте на рослинній олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Подавайте зі сметаною або іншими соусами за бажанням.