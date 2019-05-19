Матиме вплив на самопочуття: синоптик застерегла про неприємності

Погода у понеділок, 20 травня, не буде особливо відрізнятися від попередніх днів. Так, на Заході знову пройдуть дощі з грозами. Про це інформує синоптик Наталка Діденко в соцмережі Facebook.

Також негода прийде в Вінницьку, Житомирську та місцями в Одеську області.

При грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Решта території - сухо, сонячно.

На Півдні і Сході очікується +27 +32 градуси. У Києві завтра буде без опадів, +25 +27 градусів. Разом з тим, експерт попереджає про погіршення погодних умов.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Відразу після понеділка погода в більшості областей України погіршиться. 21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться. Синоптичні зміни можуть вплинути на самопочуття, самовладання і настрій. Не піддавайтеся", - зазначає синоптик.

Нагадаємо, що погода в Україні на неділю, 19 травня, буде різноманітною в залежності від регіонів.

Ми писали, під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу.

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