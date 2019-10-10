Охоронець ТРЦ у Києві матюкав і обіцяв "вирубати" підлітка: деталі і відео

Охоронцю ТРЦ "Глобус" не сподобалися танці молодого хлопця
У ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності відбувся інцидент між охоронцем і відвідувачем. Представник служби охорони погрожував підлітку фізичною розправою і незензурно виражався в його бік. Відео опублікував ресурс Київ Оперативний у Facebook.
Охоронцю не сподобалося, що підліток танцював - він підійшов до хлопця, кричав на нього, матюкався і обіцяв "вирубати".
"Ти знаходишся на приватній території... Тому що ти туподоходящий. Я сказав, що не треба танцювати, значить, не треба танцювати. Як долб**б на**й, стоїть на**й і махає ногами", - кричав охоронець.
Крім того представник охоронної служби ТРЦ став виганяти "порушника порядку". Хлопець запропонував викликати поліцію. Тоді охоронець став погрожувати хлопцеві розправою.
"Я зараз рубону - ти ляжеш", - погрожував охоронець.
Обережно! Відео містить ненормативну лексику
В ТРЦ Глобус у Києві охоронець погрожував підлітку (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі сильно обурені поведінкою охоронця ТРЦ "Глобус". Вони залишають гнівні коментарі.