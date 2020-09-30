Величезний смерч під Одесою налякав людей: епічне відео

В Одеській області помітили смерч (колаж: РБК-Україна)

В Одеській області на відео зняли величезної висоти смерч

В Одеській області пронісся величезний смерч, який наробив переполоху серед місцевих жителів. "Пиловий диявол" потрапив на відео, зроблене очевидцями в Татарбунарському районі.

Епічне відео розмістив у Facebook-канал Velobessarabia.

"Застав пилові вихори на території Тузловських лиманів, це мис і коса розділяють лимани Алібей і Шагани. На жаль розораний степ під самі береги. Ось вітер і розважається. Це явище називається ще пиловий диявол (dustdevil)", - підписав відео його автор.

Пиловий смерч в Одеській області (відео: YouTube)

До речі, такий смерч називають "піщаний", або "пиловий" вихор. На відміну від звичайного смерчу, це явище не пов'язане з атмосферними фронтами. Він являє собою стовп з пилу, піску, дрібного сміття і каміння.

Такий пиловий вихор має вертикальну (або злегка нахилену до обрію) вісь обертання, висота зазвичай 10-20 метрів (іноді кілька десятків метрів), діаметр 1-5 метрів, а час існування - від кількох секунд до 1-2 хвилин.

Зазначимо, що метеорологи прогнозують, що в Україні такі стихійні явища, як смерчі і урагани будуть частішати. Пов'язано це з глобальними і локальними змінами клімату.

Раніше ми писали також, що під Харковом пронісся торнадо з піску до самого неба. Явище потрапило на відео.

Також повідомлялося, що над Черкащиною пронісся рідкісний смерч під назвою "лендспаут".