Під Харковом пронісся торнадо з піску до самого неба: яскраве відео

Смерч з піску помітили під Харковом (ілюстративне фото: wikipedia.org)

В Ізюмі Харківської області на відео потрапив гігантський смерч з піску

В Харківській області на відео потрапило унікальне і потужне явище - піщаний смерч, який простягався від землі до неба. Очевидцям вдалося зняти на відео рідкісний смерч і порадувати українців природними примхами.

Смерч розгулявся в місті Ізюм, а відеоролик з'явився в Telegram-каналі Труха.

"В Ізюмі спостерігається незвичайне явище: торнадо з піску. 2020, може, вже годі?!" - підписано відео.

Смерч в Харківській області (відео: YouTube)

Такий смерч називають по-науковому "піщаний", або "пиловий" вихор. На відміну від звичайного смерчу, явище не пов'язане з хмарами. Стовп з пилу, піску, дрібного сміття і каміння може виникнути у поверхні землі повітря в малохмарну (зазвичай спекотну) погоду при сильному прогріванні земної поверхні сонячними променями.

Вихор має вертикальну (або злегка нахилену до обрію) вісь обертання, висота зазвичай 10-20 метрів (іноді кілька десятків метрів), діаметр 1-5 метрів, а час існування - від кількох секунд до 1-2 хвилин.

Раніше ми писали, що над Черкащиною пронісся рідкісний смерч під назвою "лендспаут", з'явилося відео унікального явища.

Також повідомлялося, що зміни клімату можуть звільнити стародавні віруси, і наслідки непередбачувані.