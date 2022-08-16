Огнєвіч жорстко відреагувала на росіянок, які переспівали її пісню в Криму: "мене нудить"
Українська співачка Злата Огнєвич жорстоко відреагувала на те, як росіянки переспівали російською мовою її пісню "Зозуля".
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, у Криму дві росіянки заспівали російською мовою пісню Огнєвич.
За словами співачки, росіяни, мабуть, і не чули про авторські права.
"Ісконно русская забава, красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які і гадки не мають про закони та авторські права", - йдеться у повідомленні.
Також вона висловила сподівання, що зовсім скоро сама виконає у Криму свою пісню.
"Хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян РФ. Вибачте, але мене нудить. До речі, "співачки" такі недолугі, що співають під мінус з моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні Звільнення Криму в усіх чарівних містах півострова", - прокоментувала зірка.
У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що росіяни звикли викрадати чуже, аже нічого свого зробити не можуть.
- Огидно на це дивитися;
- Це просто жах;
- Їм так далеко до нашого виконання;
- Ганьба, вони абсолютно нічого не можуть створити самі;
- Щоб так зіпсувати пісню, треба ще постаратися;
- Таку шикарну пісню спотворити, свого нічого придумати не можуть. Добралися до наших артистів і їх пісень, бісять вже.
Раніше Огнєвіч скаржилась на нового "прихильника", який прийшов до неї додому.
Також співачка показувала рідкісне фото з сестрою і згадувала їхнє дитинство в Криму.