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Вогняне небо: у Києві зачаровуючий захід сонця потрапив на фото

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Київ , Вівторок 18 січня 2022 17:42
Вогняне небо: у Києві зачаровуючий захід сонця потрапив на фото Фото: захід сонця у Києві (РБК-Україна, Роман Мирончук)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 18 січня, в Києві небо забарвилося під час заходу сонця в яскраві "вогняні" кольори, що зазвичай буває під час зміщення атмосферних фронтів.

Захоплюючі фото заходу дивіться в матеріалі Styler нижче.

На знімках можна помилуватися "марсіанськими пейзажами" на тлі київських висоток і зимових дерев, які вже давно скинули своє листя і мовчазно чекають на весну.

Вогняне небо: у Києві зачаровуючий захід сонця потрапив на фото

Захід сонця у Києві 18 січня (фото: РБК-Україна, Роман Мирончук)

Фото приголомшливого заходу сонця були зроблені в Подільському районі Києва, на Куренівці.

Вогняне небо: у Києві зачаровуючий захід сонця потрапив на фото

Захід сонця у Києві 18 січня (фото: РБК-Україна, Роман Мирончук)

Нагадаємо, що восени 2021 року, в листопаді, жителі столиці також стали свідками приголомшливого заходу сонця. Тоді люди в багатьох районах робили фото чудового природного явища, викладали їх в мережі і ділилися зі своїми знайомими і близькими.

Днями в мережі з'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки. На нових знімках, які опублікували в мережі, можна побачити обледенілий берег Азовського моря.

У камеру одного з місцевих жителів потрапили обмерзлі камені, які виглядають просто приголомшливо. Зазначимо, що нещодавно в Кирилівці був шторм.

Мінусові температури зробили свою справу і камені вкрилися льодом. Вражаючу картину створила сама природа. Користувачі мережі в захваті від цих фотографій.

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