Чекав поки всі вийдуть: опубліковані несподівані деталі трагедії в Одесі (відео)

Пожежа в одеському коледжі (колаж РБК-Україна)

Пожежа в одеському коледжі забрала з життя вчених, студентів і працівників закладу та інституту

В останню путь провели загиблих під час пожежі в одеському коледжі на Троїцькій директора Інституту морської біології НАН України Бориса Александрова і його помічницю Галину Іванович. Церемонія прощання відбулася у приміщенні біологічного факультету ОНУ ім. Мечникова. Попрощатися з вченими прийшли сотні людей, серед яких родичі, студенти, колеги та іноземні соратники. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У день пожежі, 4 грудня, у приміщенні інституту знаходилося близько 20 науковців. Коли з вікон коледжу почав з'являтися дим, Борис Александров почав обдзвонювати колег і повідомляти їм про те, що потрібно терміново евакуювати всіх, хто знаходиться в будівлі.

"Він мені подзвонив, я перебувала в іншому крилі, щоб я виводила людей. А чому сам не вийшов – досі не можу зрозуміти. Ми сподівалися, що їх евакуювали", – розповіла Ірина Луцкова, заступник директора інституту.

Пізніше з'ясувалося, що вчений хотів переконатися, що всі покинули приміщення, тому залишався в стінах інституту до останнього разом зі своєю помічницею Галиною Іванович.

Пожежу в одеському коледжі - опубліковані нові деталі трагедії

Під час церемонії прощання ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко розповів, яким був загиблий Борис Александров.

"Борис був дуже доброю і позитивною людиною. Він ніколи не міг розлютитися, хоча у нас часто велися жорсткі наукові дискусії. Це страшна трагедія для близьких, для науки і для всієї України. Я сподіваюся, це трагедія сколихне можновладців і поверне їх погляди до стану український науки. Це страшний удар, і це відкидає гідробіологічну науку назад, оскільки він був одним з найвідоміших у світовій гідробіологічної науки людей", — розповів ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

Присутні відзначили, що Іванович була не тільки помічницею Александрова, але і самостійним ученим.

"Галина Валентинівна була однією з найяскравіших гідробіологів України. Якщо ви сьогодні подивитеся звіт нашого інституту в розділі "наукові досягнення", а в нього потрапляє далеко не кожен співробітник, то ви побачите той внесок, який Галина Валентинівна залишила як дослідник", — розповіла в. о. ректора Інституту морської біології НАН України Галина Мінічева.

Нагадаємо, що раніше був опубліковано список жертв пожежі в Одесі.